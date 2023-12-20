محام: رتويت الشائعة يعني تبنيها وكلاهما يعرض لعقوبة السجن والغرامة

قال المحامي هاني الضوي إن كثير من الناس يجهلون حقيقة أن ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة يعرض مرتكبها إلى المساءلة القانونية، التي قد تصل إلى السجن.

"الريتويت" لشائعة كاذبة، مخالفة يعاقب عليها القانون. المحامي هاني الضوي#الشارع_السعودي pic.twitter.com/UVrClIjgQX — قناة السعودية (@saudiatv) December 20, 2023

وأوضح "الضوي"، في لقاء ببرنامج "الشارع السعودي" على قناة "السعودية"، إن حتى إعادة تغريد الشائعة عبر مواقع التواصل يضع يوقع الفرد تحت طائلة القانون، مضيفًا أن المساعد على نشر الشائعة كمن روجها، وأنه على عكس ما يعتقد البعض أن "الرتويت يعني التبني".

وفي السياق، أوضح "الضوي" أن القانون صريح ومشدد في هذا الأمر، خاصة وإن تكرر من مرتكبه، ويعاقب بالسجن أو الغرامة أو بإحدى العقوبتان.

ويحدد القانون تطبيق غرامة تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، بحق كل من ينشر الأخبار الكاذبة أو يقوم بإرسالها.