ناصر القطامي: كرة القدم لا تعدو كونها وسيلة تسلية وترفيه

علق القارئ الشيخ ناصر القطامي على ظاهرة التعصب الكروي، مشيرًا إلى أن كرة القدم لا تعدو كونها وسيلة تسلية وترفيه.

وقال القطامي خلال استضافته على قناة "الإخبارية": "هناك بعض المواقف عفوية ولا تتطلب أكثر من العفوية وتقبلها بعفوية، لذلك بعض الإخوة والأخوات على مواقع التواصل الاجتماعي ينظرون في بعض الأمور بنظرة تأخذ اكثر من اللازم، خاصة فيما يتعلق بالجانب الرياضي".

وأضاف: "أحاول دائمًا على مستوى الأبناء أن نزرع فيهم هذا الشيء، كرة القدم لا تعدو كونها وسيلة تسلية وترفيه، إذا تعدى إلى أعلى من هذا أكثر من يتضرر هو المشجع نفسه خاصة في صحته النفسية".