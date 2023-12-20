خبير يتوقع مستويات قياسية لسوق الأسهم السعودية في 2024

قال محمد العمران، عضو في جمعية الاقتصاد السعودية، إن سوق الأسهم السعودية تشهد حاليًا مستوى مقاومة عند 11700 نقطة، وقد يترتب على ذلك تحقيق بعض الاستقرار في الجلسات القادمة.

وأضاف العمران، في مقابلة مع "العربية_Business"، أن من المتوقع أن يستمر مسار الارتفاع في السوق السعودية، حيث يتوقع أن تصل مستويات السوق إلى 12 ألف نقطة في عام 2024، مع إمكانية الوصول إلى 13 ألف نقطة بفضل وجود حوافز جديدة.

وأوضح أن الرؤية العامة للسوق تظهر تفاؤلاً كبيرًا، وتتجه نحو الارتفاع بفضل الأرقام الميزانية للمملكة، التي تشكل خارطة طريق حتى عام 2026، حيث يُتوقع بلوغ الإنفاق الحكومي مستويات قياسية تصل إلى 1.4 تريليون ريال، ومعدلات نمو تتجاوز 6%.

وأشار العمران إلى أن جميع هذه العوامل تُضفي دفعة قوية لسوق الأسهم السعودية، مع توقع حدوث بعض التصحيحات نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، إلا أنه أكد أن بداية خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي اعتبارًا من مارس المقبل، بوتيرة متسارعة، ستكون داعمة للسوق.