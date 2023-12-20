الخميس.. انطلاق الجولة 18 من دوري روشن

تنطلق غدًا الخميس منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بثلاث مواجهات قوية.

يستضيف فريق الخليج نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي ضمك مع الطائي على ملعب نادي ضمك، والهلاليواجه أبها على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

وتُستكمل مباريات الجولة بعد غدٍ الجمعة بثلاث مباريات، حيث يقابل الأخدود نظيره الشباب على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، والأهلي يحل ضيفًا على الحزم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والنصر يستضيف الاتفاق على ملعب الأول بارك بالرياض.

وتختتم مباريات الجولة يوم السبت المقبل بثلاث مواجهات، حيث يستضيف التعاون نظيره الفتح على ملعبه في بريدة، والوحدة يواجه الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويستضيف الاتحاد نظيره الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، ويأتي النصر في الوصافة بـ37 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ34 نقطة، يليه التعاون في المركز الرابع بـ34 نقطة، ويأتي الاتحاد في خامسًا بـ28 نقطة.