مركز الملك سلمان للإغاثة: السعودية قدمت أكثر من 126 مليار دولار مساعدات لـ 170 دولة حول العالم

أعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن السعودية قدمت ما تبلغ قيمته أكثر من 126 مليار دولار لأكثر من 170 دولة حول العالم، منذ انطلاق منصة المساعدات السعودية التابعة له.

وقال الجطيلي، في لقاء ببرنامج "الشارع السعودي" على فضائية "السعودية"، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أرادا أن تكون للسعودية مظلة تجمع زمام العمل الإنساني الخارجي، وفق رؤية استراتيجية واضحة، تقدم نماذج احترافية من العطاء، خدمة للإنسانية على مستوى العالم.

#من_الشاشة | "منذ انطلاق منصة المساعدات السعودية، بلغ إجمالي ما قدمته المملكة أكثر 126 مليار دولار لأكثر من 170 دولة حول العالم" متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د.سامر الجطيلي لبرنامج الشارع السعودي. ⁧#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) December 20, 2023

وأضاف: "إن خادم الحرمين الشريفين هو علم من أعلام العمل الإنساني منذ أن كان أميرًا للرياض.. وأنا أظن لو أُلف في سيرته في مجال العمل الإنساني لاتسعت هذه السيرة في مجلدات".

وتابع "الجطيلي" إن عطاءات المملكة بدأت منذ بداية الأزمة الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن القضية الفلسطينية لوحدها نالت جهود دعم كبيرة من خادم الحرمين خلال السنوات الماضية.

وقد أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة في 13 مايو من العام 2015، حيث أعلن الملك سلمان، في كلمة ألقاها وقتها، بأن هذا المركز يقوم فقط على البعد الإنساني، بعيدًا عن الديانات والسياسات، وهو ما يقوم المركز عليه إلى الآن، وفق "الجطيلي".