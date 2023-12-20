الحكم البولندي مارسينياك يقود نهائي مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية.

ويلتقي الفريقان بعد غدٍ، الجمعة، في نهائي النسخة العشرين من البطولة، وعينهما على التتويج باللقب لأول مرة في تاريخهما.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من بولندا يتكون من حكم الساحة سيمون مارسينياك، يعاونه مواطناه آدم كوبسيك وتوماس ليستكيويتز، ومعهم الحكم الرابع خيسوس فالينزويلا من فنزويلا.

وتأهل مانشستر سيتي بطل أوروبا لهذا الدور بالفوز على أوراوا ريد الياباني بثلاثية دون رد في الدور قبل النهائي، بينما فاز فلومينينسي على الأهلي المصري بهدفين دون رد.

ويعد سيمون مارسينياك من أبرز حكام الساحة في الفترة الأخيرة، حيث أدار المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

كما كان الحكم البولندي مسؤولا عن إدارة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان الإيطالي.