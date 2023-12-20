أخضر الصالات تحت 23 يختتم معسكره التدريبي في الدمام

اختتم المنتخب الوطني لكرة قدم الصالات تحت 23 عامًا، الثلاثاء، معسكره التدريبي الداخلي الذي أُقيم في مدينة الدمام، واستمر 12 يومًا.

ولعب "أخضر الصالات تحت 23 عامًا" الذي يقوده المدرب الوطني عبدالله الشهري، خلال معسكره الداخلي العديد من المباريات الودية، تمكن من خلالها التعرف على مستويات اللاعبين عن قرب وتوظيفهم بالطريقة المناسبة، بالإضافة إلى إجراء حصص تدريبية يومية متنوعة على فترات مختلفة.

ويأتي معسكر "أخضر الصالات تحت 23 عامًا"، تمهيدًا واستعدادًا للمشاركة في المنافسات والاستحقاقات القريبة المقبلة في عام 2024.