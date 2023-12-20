الولايات المتحدة تبدأ أولى خطوات كتابة معايير الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتخاذها الخطوة الأولى نحو وضع معايير للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على التوجيهات الأساسية للنشر الآمن واختبار الأنظمة.

وقد أكد المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، التابع لوزارة التجارة، على ضرورة الحصول على مساهمات عامة لإجراء اختبارات حاسمة تضمن سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي.

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وأوضحت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، أن هذه الجهود تأتي في إطار الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن في أكتوبر الماضي، والذي يهدف إلى تطوير معايير الصناعة لضمان سلامة استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول.

وفي سياق متصل، يسعى المعهد إلى جمع تعليقات من شركات الذكاء الاصطناعي والجمهور حول إدارة مخاطر التكنولوجيا الجديدة، مع التركيز على تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقليل المخاطر المتعلقة بالمعلومات الخاطئة.

تأتي هذه الخطوة في ظل قلق متزايد بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يتم التحدث عن تغيير بعض الوظائف وتأثير نتائج الانتخابات، إضافة إلى المخاوف من التفوق الذكي الذي قد يطرأ على البشر.