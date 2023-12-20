معلمون لـ”الوئام”: متفائلون بتحركات “التعليم” لفك ارتباط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية

أعرب معلمون ومعلمات عن سعادتهم الكبيرة بعد تحركات وزارة التعليم التي تضمنت طلب إعادة دراسة قرار ربط العلاوة السنوية وفك ارتباطه بالرخصة المهنية للمعلمين بحسب المبررات التي ذكرتها.

المعلم حازم الزهراني أكد لـ"الوئام" أن مثل هذه التحركات لها أثر نفسي إيجابي كبير يجعلهم أكثر أريحية من أي وقت مضى ويساهم في زيادة العطاء وذلك لمساواتهم ببقية موظفي الدولة بشأن العلاوة السنوية.

"قرار حصول المعلمين والمعلمات على الرخصة المهنية يعد من الركائز المهمة ليستمر المعلم في الميدان التربوي"، في رأي المعلمة حصة العنزي، لكنها تقول لـ"الوئام" إن ربط اختبار الرخصة بالعلاوة السنوية "أمر مجحف" للمعلمين الذين يبذلون كل ما في وسعهم لتخريج جيل متعلم ومبدع.

فيما قال المعلم عبدالله الحارثي لـ"الوئام"، إنه اجتاز اختبار الرخصة المهنية برتبة خبير، لكنه في الوقت نفسه يرى ضرورة عدم ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية، خصوصاً لمن أفنوا أعمارهم بتدريس الصفوف الأولية ويفاجأ بإلزامه بالحصول على الرخصة، وأن الكثير من معلومات التخصص شبه مُحيت من ذاكرته".

وبالختام، شكر المعلم حسام الجهني، وزير التعليم يوسف البنيان، الذي التمس هموم المعلمين والمعلمات وكان سنداً لهم في المطالبة بحقوقهم.