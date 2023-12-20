طاقم تحكيم نسائي لمباراة الأهلي وأوراوا في مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي المصري وأوراوا ريد دياموندز الياباني في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية.

ويلتقي الفريقان الجمعة القادم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يتوج الفائز بالمباراة بالميدالية البرونزية للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية.

وأشار "فيفا" عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" إلى أن اللقاء سيديره طاقم تحكيم نسائي من الولايات المتحدة الأميركية يتكون من الثلاثي: حكم الساحة توري بينسو، وتعاونها بروك مايو وكاترين نيسبيت، ومعهن الحكم الرابع جان جاك ندالا من الكونغو الديمقراطية.

وكان الأهلي قد فاز على الاتحاد 3 - 1 في الدور الثاني قبل أن يخسر بهدفين دون رد أمام فلومينينسي البرازيلي في الدور قبل النهائي.

كذلك فاز أوراوا ريد على ليون المكسيكي بهدف دون رد في الدور الأول، قبل أن يخسر أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد في الدور قبل النهائي.

يذكر أن الأهلي فاز بالميدالية البرونزية في ثلاث نسخ سابقة أعوام 2006 و2020 و2021، بينما انتزعها الفريق الياباني مرة واحدة في 2007.