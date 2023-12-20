“صحة الافتراضي”.. المملكة تتسيد فضاء الذكاء الاصطناعي طبيًا

"هي منصة المستقبل"؛ هكذا وصف وزير الصحة، فهد الجلاجل، مستشفى صحة الافتراضي، في كلمته خلال ملتقى الحكومة الرقمية الأربعاء، تحت "شعار مستقبلنا الآن"، حيث أضاف أن هذا الصرح بالغ الحداثة تقنيًا فاق التوقعات التي كانت مبنية عليه، من أداء، ومن استجابة الناس له وإقبالهم عليه.

يقدم مستشفى صحة الافتراضي اليوم العمليات الدقيقة (عن بعد)، ويسعى إلى ابتكار علاجات تقنية تناسب المجتمع.#ملتقى_الحكومة_الرقمية 2023 pic.twitter.com/eaE2wxHggm — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) December 20, 2023

مستشفى صحة الافتراضي.. الانطلاقة

في فبراير من العام 2022، اُفتتح مستشفى صحة الافتراضي، ليكون الأكبر من نوعه عالميًا، والأول في منطقة الشرق الأوسط، من حيث عدد المستشفيات التي يخدمها. وجاء ذلك تفعيلًا لبرنامج "أداء الصحة"، أحد أبرز برامج التحول في القطاع الصحي الممكنة لتحقيق رؤية المملكة 2030، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل الوصول للخدمات الصحية ورفع جودتها.

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وقد استعدت وزارة الصحة لهذه الخطوة بحزمة من الاتفاقيات تجاوزت أكثر من 100 اتفاقية تعاون مع مستشفيات القطاع الخاص في المملكة، والتي خدمت مد جسور التواصل وبناء الشراكات الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية والخاصة.

ما هو مستشفى صحة الافتراضي؟

صحة الافتراضي هو مستشفى ​متخصص، يستخدم أحدث التقنيات المبتكرة؛ لتوفير خدمات تخصصية ودعم المنشآت الصحية بالمملكة؛ تشمل 18 خدمة صحية تخصصية أساسية، بالإضافة إلى أكثر من 50 خدمة تخصصية فرعية، ويعمل فيه أكثر من 150​ طبيبًا وطبيبة بقدرة استيعابية تتجاوز 480 ألف مريض سنويًّا.

يستهدف المستشفى سهولة الوصول للرعاية الطبية المتخصصة في الوقت المناسب رغم التباعد الجغرافي، بالإضافة إلى ​سد الفجوة في الكوادر المتخصصة والاستفادة القصوى منها على نطاق واسع، فضلًا عن رفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدَّمة (من خلال تقديم الدعم والمسانَدَة)، وتعزيز الخبرة ونقل المعرفة، ونشر التميز الإكلينيكي، والابتكار في القطاع الصحي.

آلية العمل بمستشفى صحة

يقدم مستشفى صحة الافتراضي خدماته في الاستشارات الافتراضية للرعاية الحادة/ الحرجة، والعيادات التخصصية الافتراضية، واللجان الافتراضية متعددة التخصصات، والخدمات الافتراضية الطبية المسانِدة، بينما يساهم الذكاء الاصطناعي -الذي يقوم المستشفى عليه- في إعطاء أولوية للفحوصات التي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، وذلك عبر استخدام خوارزميات في التصوير الطبي، يتم اختبارها على حالات كالجلطات الدماغية في فحوص الأشعة المقطعية، والأمراض الصدرية في فحوص الأشعة السينية؛ ما يرفع جودة عمل الطبيب المعالج للحالة ويجعل دقة تشخيص الأمراض المستهدفة تصل لـ 95%، وفق بيانات وزارة الصحة.

كذلك، يعتمد المستشفى على الواقع المعزّز، المصحوب بالنقل المباشر للعمليات الجراحية، بما يستهدف تقديم المشورة للجراح أثناء الجراحة، ونقل المعرفة والخبرة ما بين أطباء في الجراحات المعقدة، وذلك من خلال منصة إلكترونية تُمكن استشاريين من توجيه الجراحين بإجراء المناسب. وقد ساهمت هذه التقنية في رفع جودة الخدمات المقدمة وتقليل نسبة الإحالات بين المناطق.

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كما يقدم المستشفى خدمة مراقبة المرضى عن بُعد باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، التي تعتمد على أجهزة إلكترونية يستخدمها المريض لمتابعة المؤشرات الحيوية، وإرسال تنبيهات فورية للفريق الطبي في حال وجود أي قراءات سلبية، ليلقى التدخل العاجل الذي يجنبه أي مضاعفات، ويضمن تقديم الرعاية اللازمة في الوقت المناسب.

مناطق تغطية مستشفى صحة بالمملكة

يبلغ عدد المستشفيات المرتبطة بمستشفى صحة الافتراضي 130 مستشفى على مستوى المملكة في: الدمام، والحدود الشمالية، والجوف، وعرعر، والإحساء، والرياض، والقصيم، وتبوك، والعلا، والمدينة، والباحة، وبيشة، مكة، وعسير، ونجران، وجازان، والطائف، وجدة، وينبع.

وفي تصريحاته اليوم الأربعاء، قال وزير الصحة إن مستشفى صحة الافتراضي يبدأ اليوم من الخدمات الأساسية المتعلقة بالاستشارات وصولًا إلى مستوى التدخلات الطبية في جميع مناطق المملكة، بما يشمله ذلك من إجراء العمليات الافتراضية.