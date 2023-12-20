ما نعرفه عن متحور JN.1 سريع الانتشار

حرصت هيئة الصحة العامة (وقاية) على طمأنة المواطنين ودرء الشائعات المتعلقة بانتشار وباء جديد من فيروس كورونا في المملكة.

وقالت الهيئة إنه لا صحة لما يتم تداوله من مخاطر وتحذيرات من وباء جديد، موضحة أن متحور JN.1 من المتحورات المتفرعة لكوفيد- 19.

وأضافت في تغريدة على حسابها في منصة X أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد- 19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.

وأوصت الجميع بأخذ المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة. وكانت الهيئة قد رصدت سرعة انتشار المتحور JN.1 في المملكة، حيث بلغت نسبته 36% ؜ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.

ما هو متحوّر JN.1؟

متحور JN.1 هو متحور فرعي من متحور BA.2.86، وهو سلالة فرعية من متحور أوميكرون.

تم اكتشافه لأول مرة في الولايات المتحدة في سبتمبر 2023، ومنذ ذلك الحين انتشر بسرعة إلى أكثر من 40 دولة، بما في ذلك مصر.

يتميز متحور JN.1 بوجود طفرات في البروتين الشائك الخاص به، وهو البروتين الذي يستخدمه الفيروس للالتصاق بخلايا الجسم.

في الوقت الحالي، صنفت منظمة الصحة العالمية متحور JN.1 على أنه "مثير للاهتمام"، مما يعني أنه يستحق المراقبة المستمرة. ومع ذلك، لا يزال من السابق لأوانه القول ما إذا كان هذا المتحور سيكون له تأثير كبير على مسار جائحة كوفيد-19.

وشهدت دول أوروبية عدة من بينها الدنمارك وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا، انتشارًا واسعًا للمتحور.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن مستوى الخطر الذي يشكله متحور JN.1 على الصحة العامة العالمية "منخفض".