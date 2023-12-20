طلاب الجوف يتفوقون على طلاب جازان في “فرسان التعليم”

فاز فريق "فرسان الجوف" في رابع المواجهات التنافسية من الموسم الثاني لبرنامج "فرسان التعليم"، الذي تنظّمه وزارة التعليم، وذلك بعد تغلبه على "فرسان جازان" بنتيجة نهائية 66 نقطة، مقابل 51 نقطة.

وضم فريق فرسان الجوف الطلاب طلال البراهيم، عبدالله الجوير، جنى الزيدان، ويارا الراشد، فيما ضم فريق فرسان جازان الطلاب البراء تقي، عبدالله العيدروس، سيما الصميلي، وريناد دحباش، وتنوعت هواياتهم بين الرسم والتصميم والقراءة والرياضة.

وتنافس الفريقان في 4 جولات رئيسة، وهي: القدية، نيوم، العلا، وروح السعودية، وجميعها مُستلهمة من الهوية الوطنية السعودية؛ وتهدف إلى إبراز القيم الوطنية، والمعالم التاريخية، والمشاريع المستقبلية في المملكة.

ويتم عرض برنامج "فرسان التعليم"، على قنوات عين التعليمية، بشكل أسبوعي مساء الاثنين والأربعاء؛ لإثراء الجوانب المعرفية والتعليمية والثقافية الوطنية للطلاب والطالبات.

ويشارك في البرنامج 64 طالباً وطالبة، سيتم تقسيمهم إلى 16 فريقاً يمثلون 16 إدارة تعليمية من مناطق المملكة، حيث تُقام المسابقة بنظام خروج المغلوب، ضمن منافسات وتحديات عبر 15 حلقة تلفزيونية، فيما يحصل الفائزون على جوائز مالية وعينية قيمة في نهاية البرنامج.

ويهدف "فرسان التعليم" إلى تحفيز الطلاب على زيادة تحصيلهم العلمي والمعرفي، وإبراز قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز الانتماء الوطني، إضافة إلى التعريف بتراث ومعالم الوطن، وإبراز مشاريع المملكة التنموية.