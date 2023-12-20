بمشاركة 6 آلاف.. جدة تستضيف فعالية “هيا نمشي معًا” لدعم ذوي الإعاقة

انطلقت، الأربعاء في مدينة جدة، فعالية "هيا نمشي معًا"، وذلك للسنة الثانية عشرة على التوالي، لغرض توعية المجتمع بقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

شارك في فعالية هذا العام نحو ألف من ذوي الإعاقة الذهنية في 41 مركزًا بمدينة جدة، بالإضافة إلى 5 آلاف آخرين من الداعمين.

يطلق فعاليات "هيا نمشي معًا" مركز العون لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. وقد أبدى حضور فعالية هذا العام ترحيبًا كبيرًا بالحدث، الذي يأتي ضمن جهود تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تمكينهم من استعراض مواهبهم.