ناقد رياضي: تدوير اللاعبين داخل ⁧‫دوري روشن‬⁩ هو حل الفوضى المالية

يرى الناقد الرياضي خالد الزيد، أن تدوير اللاعبين داخل ⁧‫دوري روشن‬⁩ السعودي للمحترفين هو حل الفوضى المالية، وتخلص الأندية من اللاعبين المكلفين.

وقال الزيد في تصريحاته لقناة "الرياضية": "تدوير اللاعبين داخل ⁧‫دوري روشن‬⁩ هو حل الفوضى المالية وتخلص الأندية من اللاعبين المكلفين مثل رحيل ⁧‫فيرمينيو‬⁩ ⁧‫من الأهلي‬⁩ إلى ⁧‫الفتح‬⁩".

وأضاف: "إذا فرضنا أن فيرمينو سينتقل للفتح فسوف يتم تحمل راتبه من خلال البرنامج إذا كان النادي عنده كفاءة مالية عالية ويتحمل جزئية منها، على سبيل المثال إذا أراد نادي الشباب أن يضم لاعب يجب أن يكون عنده تغطية مالية من خلال الدعم الحكومي".

وتنطلق الخميس منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بثلاث مواجهات قوية.

ويستضيف فريق الخليج نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي ضمك مع الطائي على ملعب نادي ضمك، والهلال يواجه أبها على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، ويأتي النصر في الوصافة بـ37 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ34 نقطة، يليه التعاون في المركز الرابع بـ34 نقطة، ويأتي الاتحاد في خامسًا بـ28 نقطة.