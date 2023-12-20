دراسة: الشوكولاتة تؤثر على حالة النساء المزاجية

أفادت دراسة يابانية حديثة بأن تناول الشوكولاتة الداكنة بانتظام قد يساعد في تحسين الحالة المزاجية للنساء في منتصف العمر.

أجرى الدراسة فريق من الباحثين في جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان، حيث قاموا بدراسة 60 امرأة تتمتع بصحة جيدة تتراوح أعمارهن بين 40 و60 عاما.

تم تقسيم النساء إلى مجموعتين، حيث تلقت مجموعة واحدة مشروبا من الشوكولاتة الداكنة يوميا لمدة ثمانية أسابيع، بينما تلقت المجموعة الأخرى مشروبا بنفس المذاق ولكن لا يحتوي على الكاكاو.

بعد شهرين من الدراسة، وجد الباحثون أن النساء اللائي تناولن الشوكولاتة الداكنة سجلن نتائج أفضل على مقياس الحالة المزاجية من النساء اللائي لم يتناولنها.

كما أبلغت النساء اللائي تناولن الشوكولاتة الداكنة عن شعورهن بمزيد من السعادة والتفاؤل، وانخفاض مستوى القلق والتعب.

يعتقد الباحثون أن مركبات الفلافانول المضادة للأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة قد تكون مسؤولة عن هذه التأثيرات.

تشير الدراسات السابقة إلى أن الفلافانول يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف، وتحسين تدفق الدم إلى الدماغ، وزيادة إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورا في تنظيم المزاج.

وقال البروفيسور ماساكازو تيراوتشي، الباحث الرئيسي في الدراسة: "تشير نتائجنا إلى أن الشوكولاتة الداكنة قد تكون علاجا آمنا وفعالا لتحسين الحالة المزاجية لدى النساء في منتصف العمر".

ومع ذلك، لفت الباحثون إلى أن الدراسة كانت صغيرة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد النتائج.

فيما يلي بعض النصائح لتناول الشوكولاتة الداكنة بطريقة صحية:

- اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70٪ أو أكثر).

- تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال، حيث تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون.

- ابحث عن الشوكولاتة الداكنة التي لا تحتوي على إضافات غير صحية، مثل السكر المضاف أو الدهون المتحولة.