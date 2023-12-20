وزير الدفاع يزور الفرقاطة الفرنسية “شوفالييه بول”.. ويشهد تمرينا بمشاركة طائرات الرافال

زار الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، يوم الأربعاء، الفرقاطة الفرنسية "شوفالييه بول" في البحر الأبيض المتوسط جنوب فرنسا.

وكان في استقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدى وصوله، وزير القوات المسلحة لدى الجمهورية الفرنسية سيباستيان ليكورنو.

بعد ذلك أُجريت مراسم استقبال رسمية، جرى خلالها استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الوطني للبلدين.

وشهد وزير الدفاع تمرين الدفاع الجوي بمشاركة عدد من طائرات الرافال، وقُدم أثناء التمرين له شرحٌ تضمن قدراتها الدفاعية وإمكانياتها، وما تحتويه من تقنيات وتجهيزات متطورة ومتقدمة، ثم توجه إلى برج القيادة في الفرقاطة، ودون كلمة في سجل زوار الفرقاطة.

بعدها اطلع من مركز عمليات الفرقاطة على كيفية إدارة المناورات البحرية والتواصل مع الوحدات الجوية والسطحية وتحت السطحية.

رافق وزير الدفاع خلال الزيارة، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، والملحق العسكري بسفارة المملكة العربية السعودية في باريس وبيرن العميد الركن ناصر بن إبراهيم المطوع.