خلال 50 يوما.. 10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض 2023

أعلن موسم الرياض عن وصول عدد زواره إلى 10 ملايين زائر خلال 50 يومًا من انطلاقته.

بدأ الموسم بارتفاع في أرقام الزيارات منذ افتتاحه أواخر أكتوبر الماضي، حيث شهد العديد من الفعاليات التي شهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، بما في ذلك نزال أشرس رجل في العالم.

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حضورًا استثنائيًا نظرًا للفعاليات المتنوعة في مختلف المجالات الترفيهية.

وتستمر -ضمن أحداث الموسم- فعاليات مهرجان "أنا عربية"، الذي يعد واحدًا من أبرز المهرجانات العربية، ويجمع مصممي الأزياء والديكورات والمجوهرات.

كما يبدأ مهرجان الفود ترك في الفترة الحالية بمشاركة أفضل 100 متجر للأطعمة المتنقلة اعتبارًا من الخميس.

وفي 23 ديسمبر، ستشهد الموسم نزالات اليوم الحاسم للملاكمة، بينما تقام في 26-27 ديسمبر منافسات كأس موسم الرياض للتنس للرجال والنساء. وفي 29 ديسمبر، ستقام مباراة نهائي السوبر التركي بين فريقي فنربخشة وجالطة سراي في استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

يقدم موسم الرياض لزواره تجربة فريدة من نوعها من خلال الحفلات الموسيقية والمعارض والمهرجانات والفعاليات الترفيهية، حيث يشارك نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.