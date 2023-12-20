ناقد رياضي: الاتحاد‬⁩ يملك إدارة وجمهورًا عاطفيًا.. والهلال‬⁩ يتعامل وفق مصلحته مع اللاعبين

قال الناقد الرياضي حافظ المدلج، إن نادي الاتحاد‬⁩ يملك إدارة وجمهورًا عاطفيًا، بينما الهلال‬⁩ يتعامل مع اللاعبين وفقًا لمصلحته.

وقال المدلج في تصريحاته لقناة "الرياضية" السعودية: "الاتحاديين عاطفيين وقلوبهم حنونة، الجمهور والإعلام والإدارة عندهم عاطفيين".

وأضاف: "الخمس نجوم الذين تعاقد معهم الاتحاد الموسم الماضي جروهي وحجازي ورومارينهو وحمد الله وكورنادو إعلامهم طالب بأنهم لا يمسون".

وتابع: "الهلال يتعامل مع اللاعبين وفقًا لمصلحته (بيزنس إز بيزنس)، وهذا هو الفكر المفترض أن تتعامل به باقي إدارات الأندية".

وواصل: "متأكد أن الاتحاد تعلم الدرس بشكل قاسي جدا، وعليه الآن أن يصحح وضعه".

وتنطلق الخميس منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بثلاث مواجهات قوية.

ويستضيف الخليج نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي ضمك مع الطائي على ملعب نادي ضمك، والهلال يواجه أبها على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، ويأتي النصر في الوصافة بـ37 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ34 نقطة، يليه التعاون في المركز الرابع بـ34 نقطة، ويأتي الاتحاد في خامسًا بـ28 نقطة.