ناقد رياضي: هناك جماهير تحلم بوجود سلمان الفرج في صفوف فرقها خلال ميركاتو الشتاء

قال الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، إن هناك جماهير تحلم بتعاقد أنديتها مع نجم الهلال سلمان الفرج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الجاسر في تصريحاته لقناة "الإخبارية" السعودية: "هناك جماهير تحلم بوجود سلمان الفرج في صفوف فرقها خلال ميركاتو الشتاء".

وأضاف: "اللاعبون الذين قدموا تاريخ كبير مع أنديتهم مثل سلمان يكونون بمثابة الأساطير والرموز داخل النادي، ويتم الاحتفاظ بهم إلى أن يودعون الملاعب".

وتابع: "سلمان الفرج لازال قادرًا على العطاء، على الرغم أن الإصابات قد تؤثر على أداءه لكنه لاعب مهم ومؤثر، والمباريات دائمًا فيها إعادة تدوير ومشاركة لاعبين أخرين".

ووجه الجاسر نصيحة للاعب الهلال بأن عليه أن يبذل مجهودًا في الملعب، ويؤكد على أنه قادر على استيعاب طريقة لعب الفريق وأسلوب المدرب، مضيفًا: "لا يوجد مدرب في العالم يُبعد لاعبًا مفيدًا له".

واختتم الجاسر حديثه: "مهما كان اسمك يجب أن تعطي وتؤدي داخل الملعب".

وشهدت قائمة نادي الهلال لمباراة أبها في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، استبعاد سلمان الفرج.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، قد فرض عقوبة على "الفرج" في أعقاب الخلاف الذي حدث بينهما في الدقائق الأخيرة من مباراة "الزعيم" والتعاون في كأس الملك.

ويأتي قرار "جيسوس" باستبعاد "الفرج" من قائمة مواجهة أبها، رغم مشاركة لاعب الوسط الدولي في التدريبات وتعهده بعدم تكرار ما حدث.

وتنطلق الخميس منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بثلاث مواجهات قوية.

ويستضيف الخليج نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي ضمك مع الطائي على ملعب نادي ضمك، والهلال يواجه أبها على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، ويأتي النصر في الوصافة بـ37 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ34 نقطة، يليه التعاون في المركز الرابع بـ34 نقطة، ويأتي الاتحاد في خامسًا بـ28 نقطة.