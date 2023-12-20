ناقد رياضي: سلمان الفرج‬⁩ تخلى عنه الهلاليين.. وأقرب الأندية للتعاقد معه هو ⁧‫القادسية‬⁩

قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن أقرب الأندية للتعاقد مع سلمان الفرج، نجم نادي الهلال، هو القادسية متصدر "دوري يلو".

وقال الصرامي في تصريحاته لقناة "الرياضية" السعودية: "ينتهي عقد سلمان مع الهلال في يناير 2025، وفكرة الاعتزال قائمة عنده، لكن علمت أن الهلاليين إعلام وجمهور تخلوا عنه وليست الإدارة".

وأضاف: "ما أعرفه أن سلمان يتقاضى 12 مليون ريال في الموسم مع الهلال، وأكثر نادي جاد للاستعانه بخدمات اللاعب هو نادي القادسية متصدر دوري يلو".

وأوضح: "هناك خطاب رسمي وصل من نادي القادسية (الأربعاء) إلى نادي الهلال، فالقادسية بدأت النتائج تصير إلى صالحه وعنده مشروع قادم، وقد يكون أحد المشاريع القدساوية لمدة موسمين أو ثلاثة مقبلة".

وشهدت قائمة نادي الهلال لمباراة أبها في الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، استبعاد سلمان الفرج.

وكان البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، قد فرض عقوبة على "الفرج" في أعقاب الخلاف الذي حدث بينهما في الدقائق الأخيرة من مباراة "الزعيم" والتعاون في كأس الملك.

ويأتي قرار "جيسوس" باستبعاد "الفرج" من قائمة مواجهة أبها، رغم مشاركة لاعب الوسط الدولي في التدريبات وتعهده بعدم تكرار ما حدث.

وتنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، بثلاث مواجهات قوية.

ويستضيف الخليج نظيره الفيحاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي ضمك مع الطائي على ملعب نادي ضمك، والهلال يواجه أبها على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.

ويحتل الهلال صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 47 نقطة، ويأتي النصر في الوصافة بـ37 نقطة، والأهلي ثالثًا بـ34 نقطة، يليه التعاون في المركز الرابع بـ34 نقطة، ويأتي الاتحاد في خامسًا بـ28 نقطة.