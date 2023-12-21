التشكيل المتوقع لفريق الهلال أمام أبها

يلتقي فريق الهلال مع نظيره فريق أبها، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر، من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023 - 2024.

ويدخل الهلال مباراة الليلة متصدرا لتريب الدوري السعودي، برصيد 47 نقطة، متفوقا بفارق 10 نقاط، عن أقرب منافسيه فريق النصر، الوصيف برصيد 37 نقطة، ويحتل أبها المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

ويسعى الزعيم لمواصلة انتصاراته فى الدوري السعودي للمحترفين، بعد أن حقق الفوز فى آخر 7 مواجهات بالمسابقة، والتى كان آخرها الفوز على الحزم، بتسعة أهداف.

أما أبها فلم يحقق أي انتصار في الخمس مباريات الأخيرة، ونجح فقط في كسر سلسلة الهزائم بالتعادل مع الحزم.

ومن المتوقع أن يدخل الهلال، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط: سيرجي سافيتش، مالكوم، روبن نيفيز.

الهجوم: سالم الدوسري، ألكساندر ميتروفيتش، ميشايل ديلجادو.