الإحصاء: ارتفاع إجمالي النفقات التشغيلية إلى 687.8 مليار ريال خلال 2022

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 1,339 مليار ريال خلال عام 2022م، مرتفعًا بنسبة 5.8% عما كان عليه خلال عام 2021م.

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فيما بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 687.8 مليار ربال مرتفعًا بنسبة ،4.3%، كما بلغ إجمالي تعويضات المشتغلين 164.2مليار ريال ليسجل ارتفاعا سنويا بنسبة5.4%.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية في المنشآت ذات الحجم المتوسط بنسبة 6.3% لتبلغ 597.8 مليار ريال مقارنة بعام 2021م، مدعومة بإيرادات أنشطة الصناعة التحويلية وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد التي تقدمت بقية الأنشطة الاقتصادية في قيمة إيراداتها خلل عام 2022م.

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