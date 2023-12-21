قرار مفاجئ من جيسوس بشأن مباراة أبها

قرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، الاعتماد على عدد من اللاعبين الاحتياطيين في مباراة الفريق ضد أبها مساء اليوم الخميس.

ويستضيف الهلال نظيره أبها في الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، صباح اليوم الخميس، فإن جيسوس ينوي إشراك عدد من اللاعبين الاحتياطيين في التشكيل، من أجل إراحة بعض اللاعبين الأساسيين.

وأضافت أن جيسوس أجّل إعلان قائمته الأساسية التي سيدخل بها مواجهة أبها إلى الاجتماع الفني، الذي يسبق المباراة.

وكان جيسوس استبعد سلمان الفرج، قائد الفريق، من المباراة لاستكمال عقوبته الانضباطية.

وكان الهلال اختتم تحضيراته للمباراة بمشاركة جميع اللاعبين، وركّز فيها البرتغالي جيسوس على تسديد الكرات الثابتة من خارج منطقة الجزاء، والكرات العرضية، والضغط المباشر على الكرة، والتمرير السريع، قبل أن يجري مناورة كروية على كامل الملعب غلب عليها الطابع الترفيهي.