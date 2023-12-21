الإصابة تبعد نجم الرائد عن مواجهة الاتحاد

أكدت تقارير صحفية أن الجزائري أمير سعيود، نجم الرائد، لن يخوض مباراتي الفريق المتبقيتين في دوري روشن للمحترفين قبل فترة التوقف، بسبب الإصابة.

وتعرض سعيود للإصابة في مباراة ضمك التي أقيمت يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة 17 من الدوري.

وأشارت صحيفة "الرياضية" صباح اليوم الخميس إلى أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، ما يعني غيابه عن مباراتي الاتحاد وأبها ضمن الجولتين 18 و19 على الترتيب.

وأضافت الصحيفة أن غياب اللاعب سيمتد لمدة 20 يومًا، ويبدأ بعدها العودة للتدريبات تدريجيًا.

وبالتالي يغيب سعيود أيضًا عن منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023، التي تقام في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبلين.