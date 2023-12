تغيير آلية قرعة دوري أبطال آسيا.. ومواجهة محتملة بين الهلال والنصر

غيّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم آلية سحب قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، الأمر الذي يعني احتمالية صدام مبكر بين الأندية السعودية.

ومن المقرر أن تسحب القرعة يوم الخميس المقبل، في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وتأهل إلى الدور ثمن النهائي 16 فريقًا، 8 من الغرب، بينها رباعي سعودي، و8 من الشرق.

وتقام القرعة بحيث تتقابل أندية الغرب في 4 مواجهات إقصائية بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام الأمر ذاته في منطقة الشرق.

وأكد الاتحاد الآسيوي في بيان رسمي اليوم الخميس أنه سيتم توزيع أندية كل منطقة على وعائين: الوعاء الأول لمتصدري المجموعات، والوعاء الثاني لأفضل 3 أندية حصلت على المركز الثاني.

وأضاف "قبل السحب لكل منطقة، سيتم سحب نادٍ واحد من الوعاء الأول بشكل عشوائي ووضعه في الوعاء الثاني، من أجل الحصول على نفس عدد الأندية في كل وعاء، ويبدأ سحب القرعة بمنطقة الغرب، تليه منطقة الشرق، بدءًا من الوعاء الثاني ويليه الوعاء الأول".

ويعد هذا تغييرًا لنظام القرعة السابق، حيث أعلن نضال بحران، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، في وقت سابق أن ناساف الأوزبكي سينضم مباشرة لأندية الوعاء الثاني باعتباره أقل الأندية التي تصدرت مجموعاتها حصدًا للنقاط.

وتابع الاتحاد "يتم سحب كل نادٍ في الوعاء الثاني لمواجهة نادٍ من الوعاء الأول، مع تطبيق مبدأ حماية المجموعة على كلا المنطقتين، أي أن الأندية التي تأهلت من نفس المجموعة لن يتم وضعها في مواجهة بعضها".

وبالنظام الجديد، قد يتحول الهلال أو النصر أو الاتحاد إلى التصنيف الثاني، وبالتالي هناك احتمالية لمواجهات سعودية خالصة.

وتأهل إلى الدور ثمن النهائي 5 أندية تصدرت مجموعاتها في كل من منطقتي الغرب والشرق، إضافة إلى أفضل 3 أندية احتلت المركز الثاني في كل من المنطقتين.

All 4️⃣ Saudi clubs make it to the #ACL Round of 16 ✅

Uzbekistan, IR Iran and the UAE make up the remaining knockout spots 👊 pic.twitter.com/8W8qBFebOw

— #ACL (@TheAFCCL) December 18, 2023