طرح تذاكر السوبر الإسباني في الرياض

طرحت اللجنة المنظمة لبطولة السوبر الإسباني تذاكر مباريات البطولة بشكل رسمي للبيع والتي ستقام في ملعب الأول بارك.

ويلتقي ريال مدريد مع أتليتكو مدريد يوم ١٠ يناير المقبل، وفي اليوم التالي يواجه برشلونة نظيره أوساسونا في مواجهات قوية.

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أنه تم طرح التذاكر الخاصة بالسوبر الإسباني إلكترونيا أمام الجماهير.

وأشار الاتحاد السعودي إلى أن مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر ستقام يوم 10 يناير على ملعب الأول بارك، فيما ستقام مواجهة برشلونة وأوساسونا على نفس الملعب يوم 11 من الشهر نفسه