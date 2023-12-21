جامعة الملك سعود الأولى في التصنيف العربي للجامعات عام 2023

حصدت جامعة الملك سعود، المركز الأول في التصنيف العربي للجامعات عام 2023م من بين 115 جامعة عربية.

ويركز تصنيف الجامعات العربية على معايير الجودة والتميز الأكاديمي، وجودة التدريس والبحث والتأثير على المجتمع، زيادة معدلات الاستشهاد، وجودة البنية الأكاديمية، وعدد الطلاب والباحثين الموهوبين.

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في هذه المناسبة، هنأ رئيس جامعة الملك سعود بدران العمر، منسوبي جامعة الملك سعود بحصول الجامعة على المرتبة الأولى في التصنيف العربي للجامعات عام ٢٠٢٣م من بين 115 جامعة عربية.

وكتب العمر تغريدة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا): "الجامعةُ إذ تفخَرُ بهذا الإنجاز لَتؤكد أنَّها ماضيةٌ في مسيرتها العلمية نحو التميز في مجالات العلوم المختلفة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله".

ويقوم اتحاد الجامعات العربية التصنيف السنوي للجامعات في المنطقة حيث يُعد التصنيف مرجعًا موثوقًا وغير ربحي لقياس جودة التعليم العالي في المنطقة العربية.

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وفي شهر أغسطس الماضي، حصدت جامعة الملك سعود المرتبة الأولى على مستوى الجامعات العربية وذلك ضمن قائمة أفضل 1000 جامعة دولية مصنفة وفقًا لتصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023م.

وجاء ضمن تصنيف شانغهاي العالمي لعام 2023م، 6 جامعات في السعودية بين أفضل 500 جامعة في العالم، وهي جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، جامعة الطائف، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.