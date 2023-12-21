لتحقيق الأمن الغذائي.. خطوات سعودية للتوسع في زراعة القمح

تسبب ضغط شح المياه والحفاط على مخزونات المياه الجوفية في قرار وزارة البيئة والزراعة والمياه في العام 2015، بالوقف الكامل لزراعة القمح رغم كونه منتجا استراتيجيا، والتوجه نحو استيراد القمح بدلا من زراعته لزيادة احتياطي القمح ضمن استراتيجيتها للأمن الغذائي.

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وبعد عامين من الوقف الكامل لزراعة القمح قررت المملكة في 2017 التوجه نحو إحياء تجربة زراعة القمح محليا، والتي كانت قد بدأتها في سنوات سابقة وحققت من خلالها نتائج جيدة من حيث الكم والنوعية، بفضل استباط أصناف عالية الإنتاجية والجودة من الأقماح ذات القدرة العالية على الأقلمة والثبات الوراثي تحت الظروف البيئية المختلفة دون التأثير على المخزون الاستراتيجي للمياه.

ووافق مجلس الوزراء، في جلسته يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ويعد القمح المحلي، إضافة إلى الكميات المخصصة للمستثمرين السعوديين في الخارج؛ أحد المصادر في تأمين احتياجات المملكة من القمح لتحقيق الأمن الغذائي المحلي، في ظل شح المعروض والتسابق العالمي على شراء الكميات المتوفرة، حيث يبلغ استهلاك المملكة السنوي من القمح ما يزيد عن 3 ملايين طن.

وصرح وزير البيئة والمياه والزراعة، عبد الرحمن الفضلي، خلال ملتقى ميزانية 2024، بأن الوزارة أعادت ترتيب الأولويات العام الماضي وتم إنتاج 1.5 مليون طن من القمح على حساب منتجات زراعية أخرى كانت مهدرة للمياه بشكل أكبر، وتلك الكمية تمثل 50 % من احتياجات المملكة.

أوضح أن المملكة اشترت العام الماضي نحو مليون طن قمح من شركات القطاع الخاص السعودية التى تستثمر خارج المملكة، وتبقي مليون طن أخرى طرحت في عطاءات توريد في منافسة عامة بين الشركات.

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وقد أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، انتهاء موسم شراء القمح المحلي للعام 2023 وذلك بتوريد صافي كمية 1.1 مليون طن بقيمة بلغت نحو ملياري ريال، بارتفاع 121 % عن الموسم الماضي والذي شهد توريد صافي كمية بلغت 538 طنا.

ووفقا لبيانات منصة "محصولي"، بلغ إجمالي عدد المزارعين الذين قاموا بالتوريد هذا الموسم 3,206 مزارع من إجمالي 3.7 آلاف مزارع مسجل بالمنصة بارتفاع 27 % عن العام الماضي، حيث أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب السعودية، سعر شراء القمح من المزارعين المحليين للموسم الزراعي القادم 2023 بقيمة 1750 ريالا للطن.

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