يويفا يرد على قرار “العدل الأوروبية” بشأن “السوبر ليج”

رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على قرار محكمة العدل الأوروبية بإدانته والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية إقامة بطولة السوبر ليج (دوري السوبر الأوروبي).

وذكر يويفا في بيان رسمي اليوم الخميس "قرار محكمة العدل لا يعني الموافقة أو إقرار صحة ما يسمى (السوبر ليج)".

وأضاف "القرار يسلط الضوء على فجوة في إطار الترخيص الصادر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تلك المشكلة الفنية التي تم تداركها وحلها في يونيو 2022".

وتابع "يظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ثابتا في التزامه بالحفاظ على هرم كرة القدم الأوروبية، ما يضمن استمراره في خدمة المصالح الأوسع للمجتمع".

وأنهى الاتحاد القاري بيانه بالقول "نحن واثقون من أن هرم الكرة الأوروبية القائم على التضامن، والذي أعلنه المشجعون وجميع أصحاب المصلحة كنموذج لا يمكن استبداله، سيتم حمايته من خطر الانقسام بموجب القوانين الأوروبية والوطنية".

كانت الغرفة الكبرى بمحكمة العدل الأوروبية قضت بأن لوائح فيفا ويويفا بشأن ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة على البطولات مثل دوري السوبر الأوروبي تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

وذكرت محكمة العدل الأوروبية في منطوق الحكم أن "لوائح فيفا ويويفا، التي تجعل أي مشروع جديد لكرة القدم بين الأندية خاضعًا لموافقتهما المسبقة، مثل دوري السوبر الأوروبي، وتمنع الأندية واللاعبين من اللعب في تلك المسابقات، غير قانونية".

وأضافت "لا يوجد إطار لقواعد فيفا ويويفا يضمن أن تكون شفافة وموضوعية وغير تمييزية ومتناسبة."

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن منطوق الحكم لا يعني أنه سيتم تشكيل بطولة دوري السوبر الأوروبي بعيدا عن اليويفا.