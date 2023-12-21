نونو سانتو يثير غضب الجمهور الاتحادي بتصريح غريب

أثار البرتغالي نونو سانتو المدير الفني السابق لفريق الاتحاد والحالي لنوتنجهام فورست غضب الجمهور الاتحادي بسبب تصريحاته في الساعات الماضية.

وقال سانتو في تصريحات صحفية عقب استلام مهمته مع ناديه الإنجليزي :"مع احترامي للمكان الذي كنت فيه، ولكن الدوري الإنجليزي هو المكان الذي أشعر فيه بأن كرة القدم رائعة".

ورحل سانتو عن الاتحاد في الموسم الجاري بسبب سوء النتائج بعدما قاد الفريق الاتحادي للفوز بالدوري في الموسم الماضي.

وعيّن نوتنجهام، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو مدرب اتحاد جدة السعودي السابق، على رأس الجهاز الفني خلفاً للمُقال الويلزي ستيف كوبر، وفقاً لما أعلن النادي الإنجليزي، أمس الأربعاء

وسيقود البرتغالي أولى مبارياته أمام بورنموث، السبت المقبل، في المرحلة 18.