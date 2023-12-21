الدفاع المدني يدعو لاتخاذ إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، المواطنين والمقيمين إلى الحذر واتخاذ إجراءات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة، وضرورة التهوية المناسبة، وإطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو عند النوم، وعدم وضع السوائل أو الأطعمة عليها.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل ومنعهم من الاقتراب أو العبث بوسائل التدفئة، والتأكد من عدم وضع المدفأة بجانب الستائر والأثاث والمواد القابلة للاشتعال.

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وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.