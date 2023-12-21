تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين، حيث تمتد الجولة حتى الأحد المقبل.

وتعد الجولة 18 هي انطلاقة الدور الثاني من المسابقة لهذا الموسم، بعد أن أقيمت 17 جولة، شهدت مواجهات بين كل الفرق وبعضها، باستثناء مباراة مؤجلة بين الاتحاد والنصر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 47 نقطة، متفوقًا على النصر، الذي لعب مباراة أقل، بفارق 10 نقاط.

وتقام 3 مباريات من الجولة 18 مساء اليوم، على أن تقام 3 مباريات أخرى غدًا الجمعة، ومباراتين بعد غدٍ السبت، وتختتم بلقاء وحيد يوم الأحد.

وتعتبر مباراة النصر والاتفاق غدًا الجمعة أبرز مواجهات الجولة.

مواعيد مباريات الجولة 18 من دوري روشن

الخميس 21 ديسمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الخليج والفيحاء.

الساعة 06:00 مساءً.. ضمك والطائي.

الساعة 09:00 مساءً.. الهلال وأبها.

الجمعة 22 ديسمبر

الساعة 06:00 مساءً.. النصر والاتفاق.

الساعة 06:00 مساءً.. الحزم والأهلي.

الساعة 06:00 مساءً.. الأخدود والشباب.

السبت 23 ديسمبر

الساعة 06:00 مساءً.. التعاون والفتح.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والرائد.

الأحد 24 ديسمبر

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة والرياض.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الجولة كاملة ستذاع عبر شبكة قنوات SSC.