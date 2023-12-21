نقل قمة الاتحاد والنصر من ملعب الجوهرة

تقرر بشكل نهائي نقل مباراة النصر والاتحاد يوم الثلاثاء المقبل إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بدلًا من ملعب الجوهرة.

وتحظى مباراة الاتحاد والنصر باهتمام وشعبية كبيرة على مستوى الوطن العربي وليس المملكة فقط.

وطلب مسئولو نادي الاتحاد ضم هتان باهبري لاعب فريق الشباب واستعادته من جديد في يناير المقبل.

وأثنى مسئولو الاتحاد على مستوى اللاعب وأبدوا تحمسهم الشديد للتعاقد معه في ميركاتو الشتاء واستعادة خدماته.

ويتحرك الاتحاد في مختلف الاتجاهات في الوقت الحالي لسد النقص في بعض المراكز داخل الفريق.

وفي الوقت ذاته لم يتفاوض مسئولو الشباب مع باهبري لتجديد التعاقد معه حتى الآن وهو ما يقربه من العودة إلى صفوف العميد.

وكان هتان باهبري، قد انتقل إلى صفوف الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2016، بعد رحيله عن الاتحاد، ثم خرج لفترة إلى الهلال في عام 2019، ليعود مرة أخرى إلى الليوث في 2021