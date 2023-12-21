بجوائز تصل لـ100 ألف ريال.. “شيم” تفتح باب التقديم في جائزة “تمجيد” الشعرية بتبوك

أعلنت جمعية التنمية الأهلية بتبوك "شيم"، اليوم الخميس، عن بدء استقبال المشاركات في جائزة "تمجيد" الشعرية بالمنطقة 2023م.

وتصل جوائز مسابقة "تمجيد" التي تستهدف الشعراء والشاعرات من المواطنين والمقيمين في جميع مناطق المملكة، إلى 100 ألف ريال.

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بدوره، أكد رئيس اللجنة العليا للجائزة عيد الذكري، أن الجائزة تهدف إلى توظيف الإبداع الشعري بمجاليه الفصيح والنبطي وفق آلية عمل مشتركة تضمن ريادة المسابقة واستمرارها للأعوام القادمة.

وأوضح الذكري، أن المسابقة ستمر بجدولٍ زمني يستمر عبر مراحل تنتهي بنهاية شهر رجب القادم، لتبدأ بعدها اللجان أعمالها في فرز وترشيح القصائد الفائزة واستدعاء المنافسين، ليتم بعد ذلك الإعلان عن الفائزين بالمراكز الأولى من كل مسار.

وأشار إلى أن الفائز بالمركز الأول في الشعر الفصيح سيحصل على مبلغ 25 ألف ريال، والثاني على مبلغ 15 ألف ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثالث على مبلغ 10 آلاف ريال، ومثل ذلك للثلاثة الأوائل في الشعر النبطي.

ودعا الراغبين والمهتمين بالمشاركة، إلى الاطلاع على شروط ومعايير الجائزة عبر الموقع الرسمي للجائزة.