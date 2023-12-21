23 مشروعًا واعدًا بالمدينة المنورة

تشهد المدينة المنورة نهضة عمرانية واقتصادية واجتماعية وتقنية سريعة، بهدف فتح مجالات جديدة للنشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع العملاقة الداعمة للحراك التنموي، بما يتماشى مع رؤية المملكة للعام 2030، ولم تقتصر المشروعات الخدمية في المدينة المنورة محيط الحرم النبوي الشريف فقط، بل امتدت لتصل إلى جميع أرجاء المدينة، بهدف تحسين جودة الحياة لمواطنيها وإثراء تجربة الزائر، وزيادة نسبة نصيب الفرد من الحدائق والساحات العامة، وتعزيز الغطاء النباتي في الأحياء السكنية، حيث تخطت الاستثمارات بالمدينة دائرة التشييد والبناء لتغطي كافة القطاعات سياحية وتجارية وفندقية وثقافية وترفيهية ورياضية.