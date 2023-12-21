المتحور JN.1 الأسرع انتشارًا بين متحورات “كوفيد-19”

رصدت وزارة الصحة سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا JN.1 داخل السعودية مشيرة إلى أن نسبته بلغت 36%، مؤكدة أن متحور JN.1 من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد-19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد-19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.



