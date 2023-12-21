المتحور JN.1 الأسرع انتشارًا بين متحورات “كوفيد-19”

رصدت وزارة الصحة سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا JN.1 داخل السعودية مشيرة إلى أن نسبته بلغت 36%، مؤكدة أن متحور JN.1 من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد-19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد-19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.
رصدت وزارة الصحة سرعة انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا JN.1 داخل السعودية مشيرة إلى أن نسبته بلغت 36%، مؤكدة أن متحور JN.1 من المتحورات المتفرعة لـ كوفيد-19، كما أن فاعلية التحصين بلقاح كوفيد-19 المطور قائمة ولا يوجد ما يستدعي القلق ولا يوجد حاجة لتطبيق إجراءات مشددة.