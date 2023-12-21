الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.. “فومكس” يستقبل أكثر من 200 شركة عالمية ومحلية في مجال الإعلام

تنظم هيئة الإذاعة والتلفزيون، في شهر فبراير المقبل 2024م معرض مستقبل الإعلام "فومكس"، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وذلك ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام.

ويجتمع المبدعون والمختصون على مدار 3 أيام في معرض "فومكس" الذي يقام في مركز ذا ارينا للمعارض والمؤتمرات في الرياض، لتبادل الأفكار، واستشراف مستقبل القطاع واستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات.

ويستعد المعرض المقرر إقامته في 19 فبراير المقبل لاستقبال أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، بهدف تقديم نسخة استثنائية تستشرف مستقبل قطاع الإعلام وتطرح تجارب الشركات مع التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع، ومشاركة أحدث الاتجاهات في مجالات إنشاء المحتوى، وتطويره، والإنتاج، والبث، وإدارة المحتوى، ومرحلة ما بعد الإنتاج.

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ويستعرض المعرض الذي يُعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، التجاربَ الحديثة في الصناعة الإعلامية، وتفعيل النشاط الإنتاجي التلفزيوني والإذاعي الحديث، بما يواكب الإيقاع السريع للتحوّلات الإعلامية، من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مجال الإنتاج العالمي.

ويهدف لطرح ومشاركة مستجدات الإنتاج الإعلامي بشقيه الإذاعي والتلفزيوني، إضافة إلى تهيئة البيئة المناسبة لتبادل الأفكار والآراء والخبرات المتعلقة بآخر المستجدات على صعيدي التقنية والابتكار، المرتبطين بمجال صناعة الإعلام، والمحتوى محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، سعيًا لمواكبة الإيقاع المتسارع للتحولات الإعلامية من خلال استقطاب الشركات والخبرات الرائدة في مختلف مجالات الإعلام على مستوى العالم.

ويمكن إرسال طلبات المشاركة للراغبين من العارضين عبر الرابط: https://fomexsa.com