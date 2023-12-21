محام: مَن يقدِّم وصفات طبية دون علم يقع تحت طائلة القانون

قال المحامي مشعل الرشدان إن مَن يقدِّم وصفات طبية وصحية بدون علم كمن يروّج للشائعات، كما أنه يضر بالمجتمع.

وأضاف الرشدان في مقابلة مع برنامج "يا هلا" في قناة "روتانا خليجية" أن قطاعا كبيرا من الناس أصبح يفتي في كل شيء على البرامج ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع أن القانون يُطبق على هؤلاء لأنهم يمسون بالنظام العام وتتحرك النيابة العامة بحقهم.

وأشار إلى أن الأجهزة والأنظمة الأمنية المتطورة في المملكة قادرة على تحديد هوية الشخص والمكان الذي يغرّد منه وضبطه إذا أخل بالنظام العام وروّج لمعلومات لا أساس لها.