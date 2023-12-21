نهائي كأس العالم للأندية 2023.. الثلاثية التاريخية من كؤوس مانشستر سيتي متاحة للجماهير

يطمح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للاحتفال بكأسه الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023م, المقامة في المملكة العربية السعودية، في حال تتويجه غداً بالكأس للمرة الأولى في تاريخه، حين يلاقي نادي فلومينينسي البرازيلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ليضيفه إلى كؤوس ثلاثيته التاريخية التي اصطحبها معه إلى جدة، والمتمثلة في "كأس الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس دوري أبطال أوروبا"، حيث أتاحتها اللجنة المنظمة للمشجعين والجماهير الرياضية في منطقة الجماهير Zone) Fan) بالملعب، التي شهدت إقبالا كبيرا من الحضور قبيل انطلاق لقاء الدور نصف النهائي أمام نادي أوراوا الياباني.
وستتيح اللجنة المنظمة للبطولة غداً الفرصة مرة أخرى للجماهير، لمشاهدة وتصوير الكؤوس التاريخية (ثلاثية مانشستر سيتي) في الموقع ذاته، بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتى قبل انطلاقة اللقاء النهائي بنصف ساعة.