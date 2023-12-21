نهائي كأس العالم للأندية 2023.. الثلاثية التاريخية من كؤوس مانشستر سيتي متاحة للجماهير

يطمح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للاحتفال بكأسه الأول من ‏بطولة كأس العالم للأندية 2023م, المقامة في المملكة العربية السعودية، في حال تتويجه غداً بالكأس‏ للمرة الأولى في تاريخه، حين يلاقي نادي فلومينينسي البرازيلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، ليضيفه إلى كؤوس ثلاثيته التاريخية التي اصطحبها معه إلى جدة، والمتمثلة في "كأس ‏الدوري الإنجليزي الممتاز، كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس دوري أبطال أوروبا"، ‏حيث أتاحتها اللجنة المنظمة للمشجعين والجماهير الرياضية في منطقة الجماهير ‎ Zone)‎‏ ‏Fan‏) بالملعب، التي شهدت إقبالا كبيرا من ‏الحضور قبيل انطلاق لقاء الدور نصف النهائي ‏أمام نادي أوراوا الياباني.‏

وستتيح اللجنة المنظمة للبطولة غداً الفرصة مرة أخرى للجماهير، ‏لمشاهدة وتصوير الكؤوس التاريخية (ثلاثية مانشستر سيتي) في الموقع ذاته، بدءاً من الساعة السادسة مساءً وحتى قبل انطلاقة اللقاء النهائي بنصف ساعة.‏