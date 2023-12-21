جوارديولا: جاهزون لمواجهة أسلوب فلومينينسي غير المألوف

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه درس مقاطع فيديو للتعرف على أسلوب لعب فلومينينسي البرازيلي غير المألوف قبل المواجهة التي تجمع بينهما في نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم حيث يسعى النادي الإنجليزي للفوز باللقب لأول مرة.

ويفتقد سيتي هدافه إرلينج هالاند الذي سافر إلى السعودية رغم غيابه عن آخر أربع مباريات خاضها سيتي بسبب إصابة في القدم.

وغاب هالاند عن فوز سيتي 3-صفر على الياباني أوراوا رد دياموند يوم الثلاثاء الماضي في قبل النهائي، ما يعني أنه لن يتمكن من المشاركة حتى نهاية البطولة حتى لو تعافى من الإصابة.

وأبلغ جوارديولا الصحفيين اليوم الخميس في جدة "نحاول في الساعات التي تلت (آخر) مبارياتنا مشاهدة فلومينينسي قدر الإمكان".

وقال "تتخطى أعمار خمسة أو ستة أو سبعة من لاعبيه 30 عاما، هذا يعني أنهم قادرون على التحكم في مشاعرهم بصورة مثالية".

وأضاف "يقدمون الأسلوب البرازيلي المعهود من السبعينات والثمانينات والتسعينات. الكثير من التمريرات القصيرة يتفاهمون بصورة جيدة جدا في أسلوب يتطلب مجهودا بدنيا كبيرا. يجب أن ندرك مدى ركضهم خلف الكرة وأن نكون مرنين في التعامل مع ذلك".

وتابع "طريقة لعبهم تتطلب مجهودا كبيرا (منا). لم يسبق لنا مواجهة طريقة لعبهم. يتحركون كثيرا من جانب لآخر لذا يجب أن نفرض إيقاعنا ونستحوذ على الكرة قدر الإمكان".