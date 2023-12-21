منظمة الصحة تعتمد لقاحاً جديداً ضد الملاريا للأطفال

اعتمدت منظمة الصحة العالمية لقاح R21 / Matrix-M الجديد المضاد للملاريا إلى قائمة اللقاحات المؤهلة للاستخدام لدى الأطفال.

وجاء اعتماد اللقاح بناءً على توصيات فريق خبراء المنظمة الاستشاري الإستراتيجي المعني بالتحصين والفريق الاستشاري لسياسات الملاريا، ويعد ذلك شرطاً أساسياً لشراء اللقاحات من قبل منظمة اليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات ونشرها.

ويُعد هذا اللقاح الثاني المضاد للملاريا الذي تعتمده المنظمة بعد اعتماد لقاح RTS,S/AS01 في يوليو 2022, وقد ثبت أن كلا اللقاحين آمنان وفعالان في التجارب السريرية للوقاية من الملاريا لدى الأطفال.

ويعد الملاريا مرضاً يلقى عبئاً ثقيلاً بشكل خاص على الأطفال في المنطقة الأفريقية، حيث يموت نحو نصف مليون طفل بسبب المرض كل عام.

وعلى الصعيد العالمي هناك في عام 2022 ما يقدر بنحو 249 مليون حالة إصابة بالملاريا، و 608 حالات وفاة في 85 دولة, ومن المتوقع أن يؤدي التأهيل المسبق للقاح الملاريا الثاني في العالم، الذي طورته جامعة أوكسفورد وصنعه معهد المصل الهندي، إلى توسيع نطاق الوقاية من الملاريا من خلال التطعيم.