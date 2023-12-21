“تعليم الرياض”: تسمم 9 طالبات في مدرسة ابتدائية وحالتهن مستقرة

أكدت إدارة تعليم منطقة الرياض، مساء اليوم الخميس، استقرار حالة 9 طالبات في مدرسة ابتدائية بعد تعرضهن لتسمم.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم الرياض إنه وفي يوم الخميس الموافق 8 جمادى الآخر 1445هـ تلقت إدارة مدرسة (229) الابتدائية شكاوى متعددة من طالبات المدرسة يعانين من آلام في البطن وغثيان بعد تناولهم وجبات من مطعم خارجي أثناء نشاط داخل المدرسة وعلى الفور تم إبلاغ الهلال الأحمر وبعد مباشرة الحالات وإجراء الكشف المبدئي تبين وجود عدد من الطالبات يعانين من نفس الأعراض وبعد الفرز تم نقل 9 حالات للمستشفى لإجراء المزيد من الكشف والفحوصات وعند استقرار حالتهم ولله الحمد والاطمئنان على وضعهم الصحي تم خروجهم جميعاً من المستشفى.

وتمنى متحدث تعليم الرياض الصحة والسلامة للجميع، منوهاً بتضافر جهود الجهات المعنية في التعامل مع الحدث صحياً، بالتعامل مع مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية بـ"صحة الرياض".