مدينة الملك عبدالله الطبية تنجح في زراعة 57 قرنية للعين خلال عام 2023

نجح مركز صحة العين بمدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلاً في قسم الشدفة الأمامية في زراعة 57 حالة لقرنية العين للمرضى المستفيدين من خدماتها منذ بداية عام 2023 حتى الآن.

ويقدم قسم الشدفة الأمامية العديد من الخدمات التخصصية، ضمن إمكانيات وأجهزة حديثة، وتشمل خدمات التقييم الشامل لحالة العين منها: قياس العيوب الانكسارية وتصوير طبقات القرنية وقياس سماكة القرنية، والفحص ثلاثي الأبعاد لأجزاء العين، وكذلك فحص الشدفة الأمامية بالموجات فوق الصوتية، وقياس الطول المحوري للعين وإجراء قياسات العدسات الصناعية, وكذلك تقديم العلاج الطبي والجراحي لالتهاب القرنية الناشئ عن الميكروبات واضطرابات سطح العين، علاوة على علاج العيوب الانكسارية المرتبطة ببروز القرنية وعلاج عدم تساوي الدرجة الانكسارية في العينين واللابؤرية الناتجين عن العمليات الجراحية، وأخيراً جراحات القرنية.

يذكر أن قسم الشدفة الأمامية قام بزراعة أكثر من 600 حالة قرنية خلال العشر سنوات الماضية.