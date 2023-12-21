مدرب فلومينينسي: نواجه أفضل فريق في العالم ونثق في قدرتنا على الفوز

قال فرناندو دينيز مدرب فلومينينسي بطل كأس ليبرتادوريس لكرة القدم اليوم الخميس إن فريقه سيواصل اللعب بأسلوبه الهجومي في نهائي كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي غدا الجمعة.

ومع سعي فلومينينسي لأن يصبح أول فريق من أمريكا الجنوبية يفوز باللقب منذ أكثر من عقد من الزمان، قال دينيز إنه واثق من قدرة فريقه على تحقيق فوز مفاجئ على حامل لقب دوري أبطال أوروبا الذي وصفه بأنه "أحد أفضل الفرق في تاريخ كرة القدم العالمية".

وقال دينيز في مؤتمر صحفي في مدينة جدة السعودية "عندما تلعب كرة القدم، أول شيء يجب أن يكون لديك هو الثقة في قدرتك على الفوز.

"أخوض المباريات دائما بنية الفوز. سيبذل فلومينينسي كل ما في وسعه لتحقيق الانتصار. نواجه أفضل فريق في العالم، لكن هذا لا يمنعنا من الحلم وبذل قصارى جهدنا.

"ما سنفعله غدا هو أن نكون في أفضل وضع يمكننا أن نكون عليه".

وبعد هبوطه إلى الدرجة الثالثة في البرازيل عام 1998، أصبح فلومينينسي رمزا لكرة القدم الهجومية في البلاد تحت قيادة المدرب صاحب العقلية الهجومية دينيز.