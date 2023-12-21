برنامج أممي: أزمة الجوع في غزة الأكبر على مستوى العالم

أفاد تقرير لبرنامج أممي يرصد مستويات الجوع في العالم، الخميس، أن كل شخص يعيش في قطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً متواصلاً منذ السابع من أكتوبر الماضي، يواجه مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي الحاد في الأسابيع الستة المقبلة.

وذكر التقرير الصادر عن لجنة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر المتأثرة بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد في غزة هي الأكبر المسجلة على الإطلاق على مستوى العالم.

وتدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل متسارع منذ عدوان إسرائيل -القائمة بالاحتلال- في السابع من أكتوبر أدى لتدمير مناطق واسعة من القطاع الساحلي في الأسابيع التالية.

وارتفعت نسبة الأسر التي عانت من مستويات "جوع حادة" من 38 إلى 56 بالمئة، وفق "تقييم الأمن الغذائي" الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة، والمنشور بتاريخ 14 ديسمبر، وهناك 9 من كل 10 أسر في شمال غزة و2 من كل 3 أسر في جنوب غزة أمضوا يوماً كاملاً وليلة واحدة على الأقل بدون طعام، وفق "تقييم الأمن الغذائي" المنشور في 6 ديسمبر.