ناقد رياضي: أبها يعيش كارثة وفي طريقه للهبوط

قال الناقد الرياضي عمر الكاملي إن الفريق الأول لكرة القدم في نادي أبها تلقى 13 هدفاً خلال مباراتين.

وأضاف الكاملي في حوار ببرنامج "الديوانية" على القنوات الرياضية السعودية أن أبها يعيش كارثة.

وأوضح: "هناك إشكالية بدءاً من المدرب السابق الذي ساهم في هبوط 4 أندية إلى الدرجات الأدنى في المسابقة، إضافة إلى التعاقدات الصيفية".

وتابع: "لا بد من معالجة الوضع في الفترة الشتوية لأن أبها مهدد بالهبوط على هذا المستوى وعلى هذا الأداء والروح الغائبة".

ومساء الخميس، سحق الهلال ضيفه أبها 7 / صفر، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن.

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.