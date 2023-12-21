المصرف العربي للتنمية: القمة السعودية الأفريقية دفعة قوية للتنمية في القارة السمراء

قال سيدي ولد التاه، رئيس المصرف العربي للتنمية في أفريقيا، إن المصرف مملوك ل18 دولة عربية والمملكة العربية السعودية هي أكبر مساهم فيه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة الإخبارية، أن الهدف الرئيس من المصرف تنمية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وأفريقيا، من خلال الاستثمار في مشروعات تنموية اجتماعية ومشروعات البنية الأساسية.

وأشار إلى أن القمة السعودية الأفريقية، ساهمت في تبادل الأفكار والرؤى حول الاستثمار في أفريقيا وسهلت عملية طرح الأفكار الاقتصادية ومناقشتها، وأعطت دفعة قوية للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

ووافق مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، على تقديم مجموعة من التمويلات، ذات أثر تنمويٍّ عالٍ، للدول الأفريقية، تبلغ قيمتها نحو 372 مليون دولار، واتخذ مجموعة من الإجراءات بشأن المقترحات المقدمة من عدد من الأعضاء بهدف تحسين بيئة العمل في المصرف ورفع كفاءته. جاء ذلك خلال عقد المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعه السابع لعام 2023، برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور فهد الدوسري.

ويُعدُّ هذا الاجتماع الأول لمجلس إدارة المصرف بعد انتقال مقره الرئيسي مؤقتاً من العاصمة السودانية، الخرطوم، إلى مدينة الرياض. واستمع المجلس خلال اجتماعه الذي استمرّ يومين إلى تقرير رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية الدكتور سيدي ولد التاه، عن أعمال المصرف خلال المرحلة الماضية، وتقرير لجنة المراجعة عن أنشطتها خلال المدة نفسها.