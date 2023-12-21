ناقد رياضي: خيسوس لا يتحدى لاعبي الهلال.. وقد يضحي بالجميع للفوز بالدوري

قال الناقد الرياضي عمر الكاملي إن البرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني للهلال أعطى اليوم اللاعبين درساً بأن هذا النادي انضباطي.

وأضاف الكاملي خلال حوار في برنامج "الديوانية" على القنوات الرياضية السعودية، الخميس، أن المدير الفني بعث رسالة إلى جميع اللاعبين بأن موضوع سلمان الفرج أو عبد الإله المالكي لم يمر مرور الكرام.

وأكد أن خيسوس لا يتحدى اللاعبين وهو يوصل رسالة فقط، مشيراً إلى أن المدرب قد يضحي بالجميع من أجل الدوري.

ومساء الخميس، سحق الهلال ضيفه أبها 7 / صفر، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن.

ورفع الهلال رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أبها عند 14 نقطة في المركز السادس عشر.