الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة على مناطق عدة في المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

وجاءت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية في مكة المكرمة، بينما كانت درجة الحرارة الصغرى 22، ونسبة الرطوبة 85، أما المدينة المنورة فتوقع المركز أن تكون درجة الحرارة العظمى فيها 26 درجة مئوية، بينما الصغرى 15، ونسبة الرطوبة 80.

البحر الأحمر

وأما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي.

أما حالة البحر فهي متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والأوسط.

الخليج العربي

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، أما حالة البحر فهي خفيف إلى متوسط الموج.

ودعا المركز الوطني للأرصاد كافة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية، مع الالتزام الكامل بتعليمات الدفاع المدني.

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